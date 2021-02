Neve in Grecia | Atene imbiancata | le foto più belle

repubblica : Atene si sveglia sotto la neve: le immagini dell'Acropoli imbiancata - cgbaldi : RT @repubblica: Atene si sveglia sotto la neve: le immagini dell'Acropoli imbiancata - Giulio_Firenze : Negli ultimi giorni forti nevicate hanno interessato la Grecia, parte dei Balcani, la Turchia e la Russia occidenta… - InMeteo : Grecia: tempesta Medea con gelo e neve causa danni e almeno tre vittime - vikiluda : RT @Asiablog_it: ??#GRECIA???? Il Partenone e l'intera Atene sotto la neve: non capita spesso. -

Ultime Notizie dalla rete : Neve Grecia

3bmeteo

...si sono manifestate al sud Italia Proprio ieri vi parlavamo delle nevicate che si sono spinte fin sulle coste della, grazie all'apporto di aria continentale sull'Europa più orientale . La...Alcune zone di Atene periferia sommerse dallaIl maltempo si è abbattuto con più forza in questi primi giorni della settimana tra lae la Turchia. Il flusso gelido dalla Russia ha infatti ...dei luoghi storici della città. Neve sull’acropoli di Atene (Foto di LOUISA GOULIAMAKI/AFP via ) La tempesta si ...I progressi nei lavori per il ripristino delle forniture di energia elettrica e di acqua corrente nell'Attica, interrotti a causa delle ...