MotoGP, Merlini: 'Aspettiamo buone notizie da Fausto Gresini' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel giorno della presentazione del team Gresini , è inevitabile pensare all'assente Fausto Gresini, ancora alle prese con la lotta contro il Covid - 19. Le ultime notizie sullo stato di salute del ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel giorno della presentazione del team, è inevitabile pensare all'assente, ancora alle prese con la lotta contro il Covid - 19. Le ultimesullo stato di salute del ...

monegasque11 : RT @gponedotcom: Merlini: 'Gresini lotta, noi lavoriamo per il futuro in MotoGP': Parla il braccio destro di Fausto: 'Anche senza di lui st… - motosprint : MotoGP, Merlini: 'Aspettiamo buone notizie da Fausto Gresini' - GresiniRacing : RT @gponedotcom: Merlini: 'Gresini lotta, noi lavoriamo per il futuro in MotoGP': Parla il braccio destro di Fausto: 'Anche senza di lui st… - BeltramoPaolo : RT @gponedotcom: Merlini: 'Gresini lotta, noi lavoriamo per il futuro in MotoGP': Parla il braccio destro di Fausto: 'Anche senza di lui st… - gponedotcom : Merlini: 'Gresini lotta, noi lavoriamo per il futuro in MotoGP': Parla il braccio destro di Fausto: 'Anche senza di… -