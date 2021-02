Mario Draghi replica in Senato: "L'ambiente sia in Costituzione" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Questo governo conferma l’impegno di andare nella direzione” dell’inserimento nella Carta dei “concetti” di ambiente e sviluppo sostenibile sui cui sta lavorando il Senato con un progetto di legge. Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica in Aula al Senato. Sui dossier migratori “la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee”, ha poi aggiunto. “Permane la contrapposizione tra Stati di frontiera esterna, e Stati del Nord e dell’Est Europa, principalmente preoccupati di evitare i cosiddetti movimenti secondari. L’Italia, appoggiata anche da alcuni Paesi mediterranei, propone un meccanismo obbligatorio di re-distribuzione dei migranti pro-quota”, ha sottolineato. “Un’impresa che certamente riaprire dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Questo governo conferma l’impegno di andare nella direzione” dell’inserimento nella Carta dei “concetti” die sviluppo sostenibile sui cui sta lavorando ilcon un progetto di legge. Lo ha detto il premiernellain Aula al. Sui dossier migratori “la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee”, ha poi aggiunto. “Permane la contrapposizione tra Stati di frontiera esterna, e Stati del Nord e dell’Est Europa, principalmente preoccupati di evitare i cosiddetti movimenti secondari. L’Italia, appoggiata anche da alcuni Paesi mediterranei, propone un meccanismo obbligatorio di re-distribuzione dei migranti pro-quota”, ha sottolineato. “Un’impresa che certamente riaprire dopo ...

