Marc Marquez, la vita 'in sella' del talento spagnolo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Marc Marquez spegne 28 candeline. Il campione del mondo in carica della MotoGp è nato a Cervera il 17 febbraio 1993. Marc Marquez compie 28 anni. Il campionissimo del motociclismo è infatti nato a Cervera, in Spagna, il 17 febbraio 1993. La passione per le due ruote Già a quattro anni Marquez comincia a correre in moto, dedicandosi alle minimoto e al motocross, per poi passare alle corse su strada. A soli undici anni, nel 2004, arriva secondo nel campionato di Catalogna, mentre nel 2008, a quindici anni, esordisce nel Motomondiale. I primi titoli iridati Il debutto nella classe 125 avviene con il team Repsol KTM. Trasferitosi al team Red Bull Ajo Motorsport nel 2010, in sella alla Derbi RSA 125 conquista il suo primo titolo mondiale, ottenendo ben 310 punti. Nel 2011, quindi, ...

