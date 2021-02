Inizia il conclave degli iscritti

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle ore 12 della giornata odierna si sono concluse le votazioni (che puoi vedere qui) per la modifica dello Statuto del MoVimento 5 Stelle in merito alla sua governance. La modifica approvata daglielimina dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle la figura del Capo Politico che ha visto negli anni in questo ruolo Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi come reggente e istituisce un nuovo organo di guida chiamato Comitato direttivo, che dovrà essere composto da 5 personalità scelte dall’Assembleaper guidare il MoVimento per i prossimi 3 anni. Da oggi dunque termina la reggenza della figura del Capo Politico e si avvia il percorso per la creazione di un organo collegiale che avrà il compito, come stabilito dalle modifiche dello Statuto, di definire la linea politica del MoVimento 5 Stelle insieme all’Assemblea ...