Il discorso di Draghi è una dichiarazione di guerra all’Italia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – “Oggi, l’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l’amore per l’Italia”. Se dovessimo prendere solo la parte finale deldi insediamento di Mario, ci sarebbe quasi da spellarsi le mani dagli applausi. Peccato che il finale ad effetto non basti a spazzare tutta la polvere che il nuovo premier nemmeno si sogna di nascondere sotto al tappeto. E’ tutta lì, in mezzo alla stanza. A ricordarci che, nonostante i facili entusiasmi di qualcuno, il fresco inquilino di Palazzo Chigi non è qui a salvare l’Italia. La retorica sui “salvataggi”, specie dopo la disastrosa esperienza del governo Monti, dovrebbe aver insegnato qualcosa. Invece no, se siamo ancora qui a farci prendere per il naso da chi vorrebbe cullarci tra le braccia di mamma Unione Europea. Il sogno fa presto ...

Lo ha detto il premier Marionelprogrammatico per la fiducia al Senato. 11.06 -: 'Governo sia atlantista ed europeista' 'Questo governo sarà convintamente europeista e ...Le missioni del programma resteranno le stesse' Unpolitico - La replica alle provocazioni di Salvini è probabilmente la parte più politica deldi. Insieme alla scelta, per ..."Mi auguro che, nonostante l’assenza di un riferimento specifico su questi temi, il governo lavori in modo serio ed efficace per far uscire l’Italia dalle ultime posizioni in Europa per inclusione del ...In un'ora di discorso priorità a vaccini, lavoro, fisco ed Europa. "Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo", è quello di "combattere con ogni mezzo la pandemia" ...