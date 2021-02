Gresini Racing | il progetto 2021 di Moto2 e Moto3

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)presenta il suoper il Motomondialecon i team Indonesiane Federal Oil. Per la prima volta nella sua storia, il team presenta i suoi progetti senza la partecipazione del suo manager Fausto, ancora ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare dell’infezione da Covid-19. “We are waiting for you Fausto” intona il “Team-Famiglia” che – con la complicità di Carmelo Expeleta, Mike Trimby, Herve Poncharal, Fabio Muner, Jorge Viegas e Loris Capirossi – augura al “padre” Fausto una pronta guarigione nella speranza di poter iniziare insieme la nuova stagione del Mondiale MotoGP. Indonesian, ...

Presentato oggi, per la prima volta in diretta streaming, il nuovo progettoper quel che riguarda le squadre Moto2 e Moto3. Una presentazione senza dubbio atipica causa la mancanza del motore della squadra Fausto, ancora alle prese con un lungo ma ...Ricordiamo che Faustoè tutt'ora ricoverato causa Covid - 19 e a lui facciamo un grandissimo in bocca al lupo! Forza Fausto! Video diretta Streaming Presentazione Team2021 Vai al ...Il Team Gresini ha svelato oggi in diretta streaming le moto che parteciperanno al Motomondiale 2021 in Moto2 e in Moto3. Una presentazione ...IMOLA - "Io credo di aver fatto delle belle cose, da pilota. E da manager. Perché la mia passione è sempre stata tanta". Fausto Gresini, 60 anni, una vita nel paddock: 2 volte mondiale con la 125cc, d ...