Francesco Renga: "Sul palco non mi sento mai fuori stagione" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Francesco Renga è tra i protagonisti di Sanremo 2021. Alla sua nona partecipazione e a trent'anni dal suo primo singolo, prima di salire sul palco dell'Ariston, svela qualche anticipazione sul brano in gara e sulla sua esperienza con la pandemia Francesco Renga con l'edizione numero 71 del Festival di Sanremo, raggiunge quota nove partecipazioni (7 da solista). Un veterano insomma della kermesse canora e un big dalla b maiuscola. Nella settimana di prove festivaliere l'artista, trova anche il tempo di riferire qualche chicca e qualche anticipazione sul brano in gara e non solo. Un occasione da non perdere quindi. Ecco le dichiarazioni di Francesco Renga nel corso della conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio via Zoom. La pandemia, l'importanza evocativa del ...

