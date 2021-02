Facebook | dall’Antitrust multa di 7 milioni | “Pratica scorretta sui dati degli utenti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – “sui“: l’Antitrust italiana ha sanzionatoper settedi euro. Lacontro gli amministratori del social network arriva “per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018”. Insomma,– giàto in passato nel nostro Paese per altre pratiche scorrette – era stato diffidato dall’utilizzo commerciale deima se ne è altamente infischiato. E per questo è scattata la sanzione. L’Antitrustper l’uso scorretto dei...