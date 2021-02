**Facebook: da Antitrust nuova multa da 7 mln, 'continua a ingannare utenti su dati'** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - nuova sanzione per Facebook da parte dell'Antitrust. Secondo l'Authority, le società Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc. non hanno "ottemperato alla diffida di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizzo dei dati degli utenti e non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta dall'autorità", che era quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) -sanzione per Facebook da parte dell'. Secondo l'Authority, le società Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc. non hanno "ottemperato alla diffida di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizzo deideglie non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta dall'autorità", che era quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018. (segue)

