Ex Ilva, sit-in operai: “Non siamo lavoratori di serie B” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) BARI – Si sono dati appuntamento davanti ai cancelli dello stabilimento siderurgico di Taranto per ricordare che “non siamo lavoratori di serie B”. Sono alcuni dei 1600 operai dell’Ilva in amministrazione straordinaria il cui futuro appare incerto. A dimostrarlo una gigantografia di una busta paga su cui a caratteri cubitali e in grassetto è scritto “Grazie Governo”. Attendono da mesi l’integrazione salariale prevista dall’accordo ministeriale del 6 settembre 2018 e mai arrivata. Alla manifestazione partecipano i delegati della Fim Cisl che chiedono al “prefetto di Taranto di farsi portavoce presso il governo, affinché venga ripristinata in fretta l’integrazione salariale”. Per il sindacato gli operai “hanno pari diritti e non possono pagare il prezzo più alto”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) BARI – Si sono dati appuntamento davanti ai cancelli dello stabilimento siderurgico di Taranto per ricordare che “non siamo lavoratori di serie B”. Sono alcuni dei 1600 operai dell’Ilva in amministrazione straordinaria il cui futuro appare incerto. A dimostrarlo una gigantografia di una busta paga su cui a caratteri cubitali e in grassetto è scritto “Grazie Governo”. Attendono da mesi l’integrazione salariale prevista dall’accordo ministeriale del 6 settembre 2018 e mai arrivata. Alla manifestazione partecipano i delegati della Fim Cisl che chiedono al “prefetto di Taranto di farsi portavoce presso il governo, affinché venga ripristinata in fretta l’integrazione salariale”. Per il sindacato gli operai “hanno pari diritti e non possono pagare il prezzo più alto”.

