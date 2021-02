Elettra Lamborghini fa gli auguri di buon compleanno ad Alessandra Amoroso, ma non è il suo compleanno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Elettra Lamborghini ed Alessandra Amoroso sono due tra le cantanti più rappresentative ed apprezzate del panorama musicale italiano. Le due star della musica sono anche amiche nella vita, come testimonia la vacanza nella località di Mondello che hanno trascorso assieme. Oggi, però, una gaffe esilarante di Elettra Lamborghini ha fatto impazzire il web ed il mondo dei social: la “twerking queen” ha postato un video in cui fa gli auguri all’amica Alessandra, ma poi scopre che oggi non è il giorno del suo compleanno. La cantante di Galatina, infatti, compie gli anni il 12 agosto. I fan hanno fatto notare ad Elettra l’errore nella data e la cantante ha quindi ritrattato gli ... Leggi su trendit (Di mercoledì 17 febbraio 2021)edsono due tra le cantanti più rappresentative ed apprezzate del panorama musicale italiano. Le due star della musica sono anche amiche nella vita, come testimonia la vacanza nella località di Mondello che hanno trascorso assieme. Oggi, però, una gaffe esilarante diha fatto impazzire il web ed il mondo dei social: la “twerking queen” ha postato un video in cui fa gliall’amica, ma poi scopre che oggi non è il giorno del suo. La cantante di Galatina, infatti, compie gli anni il 12 agosto. I fan hanno fatto notare adl’errore nella data e la cantante ha quindi ritrattato gli ...

