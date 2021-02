EA, Activision Blizzard e Take-Two hanno un nuovo investitore: il principe saudita Mohammed bin Salman (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia saudita (PIF) ha reso noti i suoi ultimi investimenti che includono una serie di grandi società di gioco. Il PIF ha speso $ 1,06 miliardi per acquisire 7,4 milioni di azioni di Electronic Arts, insieme a 14 milioni di azioni di Activision Blizzard, a un prezzo di $ 1,4 miliardi. Il fondo ha anche aumentato la sua partecipazione nella società madre di Rockstar Games, Take-Two Interactive per completare i suoi investimenti nel mercato del gaming. Come ha riportato su Twitter l'analista Matthew Kanterman, con questi nuovi investimenti, il PIF detiene ora circa il 2% delle azioni di Activision Blizzard, il 2,6% di EA e il 3,5% di Take-Two. Le società di giochi hanno beneficiato in modo unico della pandemia ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia(PIF) ha reso noti i suoi ultimi investimenti che includono una serie di grandi società di gioco. Il PIF ha speso $ 1,06 miliardi per acquisire 7,4 milioni di azioni di Electronic Arts, insieme a 14 milioni di azioni di, a un prezzo di $ 1,4 miliardi. Il fondo ha anche aumentato la sua partecipazione nella società madre di Rockstar Games,-Two Interactive per completare i suoi investimenti nel mercato del gaming. Come ha riportato su Twitter l'analista Matthew Kanterman, con questi nuovi investimenti, il PIF detiene ora circa il 2% delle azioni di, il 2,6% di EA e il 3,5% di-Two. Le società di giochibeneficiato in modo unico della pandemia ...

