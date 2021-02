Draghi al Senato | “Grazie per la stima ma va validata Sì allo sviluppo sostenibile in Costituzione Impedire che le imprese falliscano”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In serata il voto per la fiducia al nuovo governo. Sale la tensione nel M5S, dopo le dimissioni del genovese Crucioli i parlamentari pronti a votare “no” sarebbero passati da 20 a 16

Rilievi ai quali replica indirettamente lo stesso premier, nel suo intervento al: 'ogni cambiamento', ha detto, sarà comunicato 'con sufficiente anticipo'. Il tema del riassetto Cts ..., le reazioni al discorso del premier al. Chi ha applaudito e chi noLe posizioni e gli slogan e delle elezioni del 2018 sembrano appartenere a un’epoca del tutto superata | Editoriale di Luciano Fontana per il Corriere ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Non ci nascondiamo che questa sfida sia particolarmente difficile da raggiungere, basta fare una veloce carrellata sui banchi del Governo in questa aula: vi siedono minist ...