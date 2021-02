Covid, cala ancora la curva: rapporto casi-test a 7,6%. Ieri era 8%. Deceduti in 14 (8 nelle ultime 48 ore) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I positivi del giorno sono 1.575 (di cui 135 casi identificati da test antigenici rapidi) su 20.469 tamponi (di cui 2.427 antigenici). Lo segnala il consueto bollettino della Regione Campania. La curva continua a scendere: oggi il rapporto casi-test è 7,6%, Ieri era 8%. Gli asintomatici sono 1.388, mentre i sintomatici 52. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi 246.592 (di cui 3.387 antigenici) su 2.714.018 tamponi (di cui 69.674 antigenici). ??Deceduti in 14 (8 nelle ultime 48 ore, 6 Deceduti in precedenza ma registrati Ieri?). Sale a 4.053 in Campania il numero complessivo dei Deceduti. Guariti del 862, il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I positivi del giorno sono 1.575 (di cui 135identificati daantigenici rapidi) su 20.469 tamponi (di cui 2.427 antigenici). Lo segnala il consueto bollettino della Regione Campania. Lacontinua a scendere: oggi ilè 7,6%,era 8%. Gli asintomatici sono 1.388, mentre i sintomatici 52. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi 246.592 (di cui 3.387 antigenici) su 2.714.018 tamponi (di cui 69.674 antigenici). ??in 14 (848 ore, 6in precedenza ma registrati?). Sale a 4.053 in Campania il numero complessivo dei. Guariti del 862, il ...

