Condannati per tortura 10 agenti penitenziari: Salvini aveva preso le loro difese (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I dieci agenti del carcere di San Gimignano che erano stati accusati del pestaggio di un detenuto durante un trasferimento coatto di cella avvenuto nell'ottobre 2018 sono stati Condannati per tortura ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I diecidel carcere di San Gimignano che erano stati accusati del pestaggio di un detenuto durante un trasferimento coatto di cella avvenuto nell'ottobre 2018 sono statiper...

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Pakistan Il 28 gennaio l'Alta corte di Lahore ha assolto per insufficienza di prove Imran Javed e Ni… - repubblica : Condannati per tortura i dieci agenti del carcere di San Gimingnano - AntoninoPratic : @Anonymous_X64 Se i migliori sono gli evasori fiscali,i condannati per conflitto di interesse,gli onesti sono Gesucristo - rep_firenze : Condannati per tortura i dieci agenti del carcere di San Gimignano [di Laura Montanari] [aggiornamento delle 17:35] - giap87625642 : RT @rep_firenze: Condannati per tortura i dieci agenti del carcere di San Gimignano [di Laura Montanari] [aggiornamento delle 17:32] https:… -