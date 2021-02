Col cioccolato fondente giù pressione, glicemia e colesterolo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il cioccolato, sopratutto quello fondente non è solo molto buono, ma è un vero farmaco: per essere cioccolato fondente, però, questa golosità deve contenere almeno il 45% di polvere di cacao e il 28% di burro di cacao, mentre nell’extrafondente queste percentuali salgono ben sopra il 60-70%. Dal punto di vista nutrizionale, i migliori cioccolati sono quelli con alti dosaggi di polvere di cacao, dove si concentra la maggior parte dei microelementi antiossidanti che agiscono positivamente sul cuore e sulle arterie, ma anche sull’umore e sui meccanismi di rigenerazione cellulare. Cuore in salvo col cioccolato fondente L’extrafondente è un cioccolato privo di grassi: se ne possono consumare fino a 7-10 grammi al ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il, sopratutto quellonon è solo molto buono, ma è un vero farmaco: per essere, però, questa golosità deve contenere almeno il 45% di polvere di cacao e il 28% di burro di cacao, mentre nell’extraqueste percentuali salgono ben sopra il 60-70%. Dal punto di vista nutrizionale, i migliori cioccolati sono quelli con alti dosaggi di polvere di cacao, dove si concentra la maggior parte dei microelementi antiossidanti che agiscono positivamente sul cuore e sulle arterie, ma anche sull’umore e sui meccanismi di rigenerazione cellulare. Cuore in salvo colL’extraè unprivo di grassi: se ne possono consumare fino a 7-10 grammi al ...

