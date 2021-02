Claudio Sorrentino è stato portato via dal Covid-19 | era il doppiatore di John Travolta e Bruce Willis

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 16 Febbraio, a Roma, è deceduto il famoso. Quest’ultimo èun, attore teatrale, conduttore e direttore del doppiaggio. La carriera Principalmente la sua fama deriva dall’essereilitaliano di attori come Mel Gibson,. Oltre alla carriera die conduttore, è ricordato anche per aver condotto numerose e rilevanti inchieste giornalistiche europee, nel corso degli anni 90, rispetto a delle tematiche sociali. Chi eranasce a Roma il 18 Luglio 1945 e fin da giovanissimo, già all’età di 5 anni, si interessò alle ...

