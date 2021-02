Cividale | mascherine trasparenti per i dipendenti comunali

Leggi su udine20

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)del Friuli sarà il primo Comune in Italia a dotare diapprovate dall’Istituto superiore di Sanità idell’amministrazione che operano a contatto con il pubblico. L’iniziativa, fortemente voluta dal vicesindaco Roberto Novelli per venire incontro alle esigenze di sordi e ipoacusici sarà realizzata grazie alla disponibilità dell’azienda produttrice, Dienpi di San Benedetto del Tronto, che ha donato una fornitura iniziale all’amministrazione comunale. “Un piccolo grande segnale di attenzione nei confronti delle persone sorde o affette da ipoacusia per le quali lesono un ostacolo insormontabile per la comunicazione poiché impediscono la lettura del labiale e rendono complessa la percezione dell’espressività. Le normative prevedono che in presenza di ...