Chi è Pierpaolo Pretelli | Età | Instagram | Giulia Salemi | Ariadna Romero e figlio

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo italiano, noto per essere stato il primo Velino di Striscia La Notizia insieme a Elia Fongaro; successivamente corteggiatore a Uomini e Donne e attualmente concorrente del Grande Fratello VIP. Famosa la sua storia con Ariadna Romero, con la quale ha avuto il figlio Leonardo. Nella casa del Grande Fratello si è infatuato di Elisabetta Gregoraci, dopo la sua uscita si è avvicinato a Giulia Salemi ha iniziato una relazione nella casa. Chi è Pierpaolo Pretelli? Nome: Pierpaolo Pretelli Nome che gli ha dato Alfonso Signorini: Petrelli Data di nascita: 31 luglio 1990 Età: 30 anni Segno Zodiacale: Leone Luogo di nascita: Maratea (Potenza) Altezza: 190

