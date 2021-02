Capo politico? Eliminato dalla base Crimi non può cacciare i dissidenti

Agenzia_Ansa : M5s: espulsi 15 senatori che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Lo annuncia su Facebook il capo politi… - Agenzia_Ansa : M5S cambia, addio al capo politico, arriva la governance a 5 membri. L'ok dopo una consultazione su Rousseau #ANSA… - ilfoglio_it : Crimi frena la rivolta: 'Chi ha votato No è fuori dal gruppo del M5s'. La lettera del capo politico inviata ieri se… - AnnaP1953 : RT @LaVeritaWeb: Il capo del governo ammette: «Mai così emozionato». Promette rimpatri e redistribuzione forzata dei migranti. Silenzio sul… - HFidanken : RT @Surfiniae: Il @Mov5Stelle espelle i quindici deputati che hanno votato NO al governo Draghi verrano espulsi dal Movimento e poi invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Capo politico

Un lungo post su Facebook in cui ilreggente scrive chiaramente che con il loro no 'si collocano, nei fatti, all'opposizione'. E, poi, ancora: 'Per tale motivo non potranno più far ...Caos nel Movimento 5 Stelle dopo il voto di fiducia al Governo Draghi in Senato. La spaccatura, già assodata, ora è formale: non è azzardato, a questo punto, parlare di scissione. Ilgrllino ha annunciato l'espulsione di 15 senatori che hanno votato no alla fiducia, avviando parallelamente un'indagine sulle motivazioni dei sei parlamentari assenti. "Si collocano - ...Ieri, mercoledì 17 febbraio, 15 senatori del MoVimento 5 Stelle hanno votato no alla fiducia al Governo Draghi. Oggi la dura decisione del M5S.«I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi». Lo annuncia su 'Facebook' il capo politico M5S, Vito Crimi, che... Scopri di più ...