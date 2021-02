Bonucci infortunato non potrà giocare per 3 settimane

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Leonardoè stato convocato dall'allenatore della Juventus per la partita contro il Porto in sede di Champions Leauge per l'andata degli ottavi di finale, ma di fatto non sarà a disposizione ...

mexinamarco : @Teo__Visma Bonucci è infortunato sta fuori 20 giorni - ReaAlessandroo : @Teo__Visma Bonucci é infortunato - gabripuggioni28 : @Mincix91 @FabioCasalucci Si lo so che Bonucci è infortunato, sono ironico Marco.. Leggevo uno grande scandalo per… - Mincix91 : @gabripuggioni28 @FabioCasalucci non vuol dire un cazzo... è infortunato Bonucci. -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci infortunato

salterà sicuramente, oltre all'andata di Champions col Porto, anche gli incontri di campionato con Crotone, Verona e Spezia. La speranza è di riaverlo per Juventus - Lazio del 6 marzo, a tre ...La Joya, assente dal 10 gennaio quando si èal ginocchio contro il Sassuolo, non è ancora pronto per giocare. Ma proprio come, ha voluto fare gruppo e vivere una sfida così ...Nuovo stop per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juve si ferma contro il Porto. Al suo posto Demiral. Le news sulle sue condizioni ...Vide Porto Juve, risultato e highlights in diretta della partita di Champions League di questa sera PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Mareg ...