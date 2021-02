Avellino, Braglia esalta il gruppo: “Abbiamo fatto una partita perfetta” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una gara eccellente, atteggiamento davvero perfetto, anche chi è entrato”. E’ un Piero Braglia a dir poco soddisfatto dopo il 4-0 con il Foggia: “Siamo davvero contenti di quanto fatto in campo”. Il tecnico spende parole al miele per gli attaccanti: “Maniero ha trovato il ritmo giusto – continua – Fella è sceso in campo con grande determinazione. Entrambi si cercano, dialogano, quindi fa piacere. Bene anche Bernardotto mentre Santaniello ha avuto un problemino e non ha potuto forzare”. E non solo. Braglia esalta anche De Francesco autore del colpo del colpo del ko del Foggia: “In settimana era un pochino sottotono – continua – Gli ho detto di correre, fa piacere il suo gol e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, hannouna gara eccellente, atteggiamento davvero perfetto, anche chi è entrato”. E’ un Pieroa dir poco soddisdopo il 4-0 con il Foggia: “Siamo davvero contenti di quantoin campo”. Il tecnico spende parole al miele per gli attaccanti: “Maniero ha trovato il ritmo giusto – continua – Fella è sceso in campo con grande determinazione. Entrambi si cercano, dialogano, quindi fa piacere. Bene anche Bernardotto mentre Santaniello ha avuto un problemino e non ha potuto forzare”. E non solo.anche De Francesco autore del colpo del colpo del ko del Foggia: “In settimana era un pochino sottotono – continua – Gli ho detto di correre, fa piacere il suo gol e ...

