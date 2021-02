Anticipazioni Un posto al Sole 17 Febbraio | brutta scoperta per Giulia | spunta fuori la verità

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)Unal17si rende conto di essere stata da sempre vittima di bugie e raggiri: come reagirà? Continuano a tenere il pubblico in suspense davanti al televisore le storie e le vicissitudini dei coinquilini di Palazzo Palladini e non solo. Il pubblico di Unaldovrà aspettare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.