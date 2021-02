Warner Bros Games San Diego in cerca di personale per un free-to-play AAA (Di martedì 16 febbraio 2021) Warner Bros Games San Diego ha confermato di essere in cerca di figure professionali utili in grado di aiutare lo sviluppo di un free-to-play AAA C’è stato un breve periodo in cui il futuro di Warner Bros Games sembrava essere in serio pericolo. La compagnia madre AT&T, difatti, pareva proprio essere in procinto di vendere l’intera divisione videoludica, situazione che fortunatamente non si è poi verificata. Nonostante tutto, però, gran parte degli studi dedicati allo sviluppo di videogiochi sono rimasti in silenzio per molti anni, senza che nuove produzioni venissero annunciate. Un recente annuncio sembra, però, aver gettato qualche indizio in merito ad uno dei prossimi titoli in ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 febbraio 2021)Sanha confermato di essere indi figure professionali utili in grado di aiutare lo sviluppo di un-to-AAA C’è stato un breve periodo in cui il futuro disembrava essere in serio pericolo. La compagnia madre AT&T, difatti, pareva proprio essere in procinto di vendere l’intera divisione videoludica, situazione che fortunatamente non si è poi verificata. Nonostante tutto, però, gran parte degli studi dedicati allo sviluppo di videogiochi sono rimasti in silenzio per molti anni, senza che nuove produzioni venissero annunciate. Un recente annuncio sembra, però, aver gettato qualche indizio in merito ad uno dei prossimi titoli in ...

