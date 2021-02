WandaVision, possibile amaro destino per Scarlet Witch e i suoi figli | SPOILER (Di martedì 16 febbraio 2021) Quello che vi stiamo per scrivere di seguito è un articolo che contiene dei veri e propri SPOILER sugli episodi di WandaVision che vanno in onda su Disney Plus. Se vuoi tornare indietro sei ancora in tempo, ma siccome sappiamo che sei curioso, intanto, noi andiamo avanti e continuiamo a riempire questo foglio elettronico con le parole che merita. I gemelli Billy e Tommy stanno crescendo molto in fretta in WandaVision e sono passati da neonati a bambini nell’arco di un solo episodio. Non a caso, entrambi, esibiscono già dei superpoteri e, a differenza del resto di Westview, non sembrano totalmente sotto il controllo di Wanda e questo potrebbe causare dei seri problemi alla protagonista sancendone la sua rovina. Questo che vi stiamo annunciando, a dire il vero e come viene anche scritto su ‘bestmovie.it’, sembrerebbe essere già stato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Quello che vi stiamo per scrivere di seguito è un articolo che contiene dei veri e proprisugli episodi diche vanno in onda su Disney Plus. Se vuoi tornare indietro sei ancora in tempo, ma siccome sappiamo che sei curioso, intanto, noi andiamo avanti e continuiamo a riempire questo foglio elettronico con le parole che merita. I gemelli Billy e Tommy stanno crescendo molto in fretta ine sono passati da neonati a bambini nell’arco di un solo episodio. Non a caso, entrambi, esibiscono già dei superpoteri e, a differenza del resto di Westview, non sembrano totalmente sotto il controllo di Wanda e questo potrebbe causare dei seri problemi alla protagonista sancendone la sua rovina. Questo che vi stiamo annunciando, a dire il vero e come viene anche scritto su ‘bestmovie.it’, sembrerebbe essere già stato ...

tuttopuntotv : WandaVision, possibile amaro destino per Scarlet Witch e i suoi figli | SPOILER #DisneyPlus - artvmalik : possibile che appena entro su twitter trovo foto leak di episodi di wandavision, VI ODIO - sof20368666 : Rega possibile spoiler su #WandaVision - - - - - - - - - - - - - - - - - Avete notato che i capelli sono acconcia… - iamtoad : più vado avanti con i comics e più mi affeziono voglio un film sugli Young Avengers il prima possibile #WandaVision - Ary94KP : RT @BlackxOlsen: #wandavision 'NON PUOI ODIARE UNA FOTO COSÌ TANTO, NON È MENTALMENTE POSSIBILE, È SOLO UNA FOTO' La foto: -