Vittorio Feltri furioso con L'Eredità di Flavio Insinna: "Grande imbroglio. Andate a cag**re" (Di martedì 16 febbraio 2021) Contro L'Eredità si è scatenato un telespettatore di eccezione, il mai delicato Vittorio Feltri. Il direttore di Libero si è infatti scagliato duramente contro il programma di Flavio Insinna dopo la puntata di lunedì 15 e, nel particolare, la risposta finale della Ghigliottina. Al tweet di Feltri, sono seguite reazioni miste: chi gli dà ragione, e chi sorride immaginandosi Feltri arrabbiato per aver perso ad un giochino in televisione. L'Eredità, Vittorio Feltri insulta tutti dopo la Ghigliottina Dal tono del tweet e soprattutto dal contenuto, il contesto sembra chiaro: Vittorio Feltri lunedì sera era tra i milioni di telespettatori che hanno seguito la puntata de ...

