Usa: Biden prolunga aiuti mutui, moratoria pignoramenti case fino a giugno (Di martedì 16 febbraio 2021) Washington, 16 feb. (Adnkronos) – La Casa Bianca estende aiuti per le famiglie americane che a causa della crisi non riescono a pagare le rate dei mutui, prolungando fino a giugno la moratoria dei pignoramenti delle case. “La pandemia del Covid ha provocato una crisi abitativa, ora i proprietari di casa riceveranno urgentemente aiuto mentre stiamo fronteggiando un’emergenza nazionale senza precedenti”, si legge nella dichiarazione con cui viene annunciata la decisione del presidente Joe Biden di prolungare lo stop dei pignoramenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Washington, 16 feb. (Adnkronos) – La Casa Bianca estendeper le famiglie americane che a causa della crisi non riescono a pagare le rate deindoladeidelle. “La pandemia del Covid ha provocato una crisi abitativa, ora i proprietari di casa riceveranno urgentemente aiuto mentre stiamo fronteggiando un’emergenza nazionale senza precedenti”, si legge nella dichiarazione con cui viene annunciata la decisione del presidente Joedire lo stop dei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

