UK, serve aumento delle tasse da 60 miliardi per aggiustare conti dopo pandemia (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Se il Regno Unito volesse bilanciare l’impatto della pandemia sui conti dello Stato dovrebbe procedere ad un aumento delle tasse pari a 60 miliardi di sterline (circa 69 miliardi di euro), secondo uno studio dell’Institute for Fiscal Studies. L’istituto di ricerca ha detto che gli effetti della crisi da coronavirus sull’economia britannica potrebbero essere peggiori di quanto previsto a novembre dall’Ufficio per la responsabilità di bilancio, ma ha sottolineato che ora non è il momento di cercare di aggiustare le finanze pubbliche ed esortato il ministro del Tesoro a continuare a sostenere la ripresa. L’avvertimento dell’Institute for Fiscal Studies arriva poche settimane prima della presentazione del budget annuale in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Se il Regno Unito volesse bilanciare l’impatto dellasuidello Stato dovrebbe procedere ad unpari a 60di sterline (circa 69di euro), secondo uno studio dell’Institute for Fiscal Studies. L’istituto di ricerca ha detto che gli effetti della crisi da coronavirus sull’economia britannica potrebbero essere peggiori di quanto previsto a novembre dall’Ufficio per la responsabilità di bilancio, ma ha sottolineato che ora non è il momento di cercare dile finanze pubbliche ed esortato il ministro del Tesoro anuare a sostenere la ripresa. L’avvertimento dell’Institute for Fiscal Studies arriva poche settimane prima della presentazione del budget annuale in ...

