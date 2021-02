‘Sentenza Dzeko’ | un giudizio senza appello per Fonseca e il Benevento

Leggi su anteprima24

– Nei pensieri di Paulo, ilrappresenta un intoppo nel cammino tra l'Europa e un big match da vincere (sarebbe il primo della stagione). L'allenatore portoghese dovrà dosare le energie in una settimana intensa che vedrà la Roma giocarsi l'accesso agli ottavi di Europa League nel doppio confronto con lo Sporting Braga, prima di ospitare il Milan all'Olimpico. Nel mezzo la trasferta nel Sannio, necessaria per consolidare il terzo posto e dare un senso diverso alla sfida con i rossoneri, distanti appena sei punti. Il tecnico portoghese cercherà di centellinare le forze, operando mirate rotazioni. A complicare i piani sono soprattutto gli infortuni di Smalling e Kumbulla. L'inglese non recupererà per la sfida con il, mentre l'italo-albanese è certo di non ...