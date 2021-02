Porto | Conceicao avverte la Juve | «In Champions ci trasformiamo»

(Di martedì 16 febbraio 2021)ha parlato alla viglia della sfida diLeague tra il suoe lantus in programma domani, allenatore del, ha parlato a Sky Sport della sfida contro lain programma domani. «Abbiamo fatto partite molto molto interessanti a livello difensivo e offensivo. Bisogna essere forti, noi abbiamo fatto buone gare in. In campionato non sta andando tanto bene, soprattutto in casa. Lasciamo troppo spazio all’avversario. Inabbiamo un atteggiamento diverso. Domani è una partita diversa, ogni gara ha la sua storia. Giochiamo contro una delle più forti del mondo con giocatori fantastici. Dobbiamo avere la consapevolezza che abbiamo davanti campioni, dobbiamo essere solidi e ...

