Noemi a Sanremo 2021 con «Glicine» Storia | canzoni | succesi

Anche Noemi è tra gli artisti di Sanremo 2021, con la canzone Glicine. Tra i 26 cantanti in gara alla 71°edizione del Festival, Noemi di certo un nome più che noto. Per la cantante, al secolo Veronica Scopelliti, si tratta del sesto Festival: questa volta partecipa con un brano scritto per lei dalla giovane cantautrice Ginevra Lubrano (Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini che ne ha curato anche la produzione con il suo team di producer), che ha tradotto in una canzone la "nuova" Noemi, reduce da un profondo rinnovamento artistico. Il suo debutto nella musica risale al 2003, ma è la 2°edizione di X Factor nel 2008 che fa conoscere al pubblico la voce unica – su cui ci sono stati studi di psicologi e apprezzamenti perfino all'estero – e la porta al contratto con Sony Music, con cui ...

