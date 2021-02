Nave dell’Open Arms a Porto Empedocle per lo sbarco di 146 migranti: andranno sull’Allegra per la quarantena (Di martedì 16 febbraio 2021) Open Arms, con a bordo i 146 migranti salvati in più interventi, è a Porto Empedocle, città dell’Agrigentino assegnata alla ong quale “Porto sicuro“. Ma per lo sbarco dalla Nave dovranno prima attendere che un centinaio di persone, che hanno ultimato il periodo di sorveglianza sanitaria anti-Covid, scendano dalla Nave quarantena “Allegra” per essere trasferiti in strutture d’accoglienza di Toscana ed Emila Romagna. Dalla Nave quarantena ieri sono già scese altre 130 persone. I migranti salvati dalla Open Arms, a eccezione dei minorenni, sono destinati a essere ospitati nella struttura d’accoglienza di Casteltermini (in provincia di Agrigento). In serata, poi, con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Open, con a bordo i 146salvati in più interventi, è a, città dell’Agrigentino assegnata alla ong quale “sicuro“. Ma per lodalladovranno prima attendere che un centinaio di persone, che hanno ultimato il periodo di sorveglianza sanitaria anti-Covid, scendano dalla“Allegra” per essere trasferiti in strutture d’accoglienza di Toscana ed Emila Romagna. Dallaieri sono già scese altre 130 persone. Isalvati dalla Open, a eccezione dei minorenni, sono destinati a essere ospitati nella struttura d’accoglienza di Casteltermini (in provincia di Agrigento). In serata, poi, con il ...

