Napoli, brutte notizie per Gattuso: nuovo infortunio in attacco (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora brutte notizie in casa azzurri. Il centravanti ex Spal Andrea Petagna ha riportato una distrazione del retto femorale destro. L’infortunio è dovuto ad un colpo di ieri durante l’allenamento. Petagna si va aggiungere quindi alla lista degli infortunati di cui Gattuso dovrà tener conto. Dopo il recupero di Fabian Ruiz infatti ci sono stati tanti altri infortuni. Su tutti quelli di Lozano. El Chuky che sta facendo molto bene sin dall’inizio di questa stagione infatti rimarrà fermo per un intero mese saltando di fatto la doppia sfida di Europa League contro il Granada. Uomini contati dunque per la sfida valida per i Sedicesimi della competizione europea. In particolar modo sono i reparti difesa ed attacco ad essere maggiormente coinvolti. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ancorain casa azzurri. Il centravanti ex Spal Andrea Petagna ha riportato una distrazione del retto femorale destro. L’è dovuto ad un colpo di ieri durante l’allenamento. Petagna si va aggiungere quindi alla lista degli infortunati di cuidovrà tener conto. Dopo il recupero di Fabian Ruiz infatti ci sono stati tanti altri infortuni. Su tutti quelli di Lozano. El Chuky che sta facendo molto bene sin dall’inizio di questa stagione infatti rimarrà fermo per un intero mese saltando di fatto la doppia sfida di Europa League contro il Granada. Uomini contati dunque per la sfida valida per i Sedicesimi della competizione europea. In particolar modo sono i reparti difesa edad essere maggiormente coinvolti. ...

dovrà concentrarsi soprattutto su certi segnali di egoismo visti a Napoli', e infine: 'Giocare in questa situazione sarà ancora più difficile. Dovremo essere concentrati al massimo per evitare brutte

Champions penso che Pirlo dovrà concentrarsi soprattutto su certi segnali di egoismo visti a Napoli"... Dovremo essere concentrati al massimo per evitare brutte sorprese contro il Porto".

Biasin: "Gattuso era diventato un pirla, fa niente se aveva mezza squadra fuori"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin scrive del momento di casa Napoli: "All’inizio della stagione Gattuso è un grande. Ha appena vinto la Coppa Italia e i suoi trottano ...

