Myanmar: la polizia e l’esercito reprimono le proteste (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la deposizione e l’arresto Aung San Suu Kyi in Myanmar sono scoppiate le proteste che sono state represse dal governo autoritario dei militari. l’esercito si è unito alla polizia per disperdere con forza le proteste nel Myanmar, precisamente nella città di Mandalay. La repressione è arrivata puntuale quando sono scoppiate le proteste contro il Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la deposizione e l’arresto Aung San Suu Kyi insono scoppiate leche sono state represse dal governo autoritario dei militari.si è unito allaper disperdere con forza lenel, precisamente nella città di Mandalay. La repressione è arrivata puntuale quando sono scoppiate lecontro il

