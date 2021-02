Mastella favorevole a un lockdown di 15 giorni | incertezza sulle scuole

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Io sono stato sempre propenso a dichiarare undi 15per non far espandere il virus”. Così il Sindaco di Benevento, Clemente, a margine della manifestazione del Centro di Accoglienza di Santa Maria degli Angeli. Il primo cittadino si è detto preoccupato per l’insorgere di casi delle varianti come quella inglese del Coronavirus e, sulla scorta di indicazioni che stanno maturando in sede di Comitato di esperti nazionali (come suggerito da Walter Ricciardi), si è detto d’accordo ad assumere misure drastiche per bloccare il virus. “Registriamo ogni sera circa 300 morti. Pensiamo solo a noi stessi“, ha aggiunto il sindaco di Benevento. D’altra parteha dichiarato di comprendere le proteste di queste ore a seguito del provvedimento del Ministro della ...