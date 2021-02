Mart, un museo preda del revisionismo culturale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella mostra Caravaggio, il contemporaneo, in corso al Mart di Rovereto, per chi non lo sapesse, Caravaggio non c’è. C’è stato, per un mese circa, proveniente dalla chiesa di Santa Lucia alla Badia a Siracusa, il Seppellimento di Santa Lucia. Ora, della magnifica tela c’è una copia digitale. Anzi ben due, ce ne sono: identiche e poste una in fronte all’altra. Già a dicembre, infatti, il Caravaggio se ne è tornato a casa, in Sicilia, dove il suo trasferimento era … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella mostra Caravaggio, il contemporaneo, in corso aldi Rovereto, per chi non lo sapesse, Caravaggio non c’è. C’è stato, per un mese circa, proveniente dalla chiesa di Santa Lucia alla Badia a Siracusa, il Seppellimento di Santa Lucia. Ora, della magnifica tela c’è una copia digitale. Anzi ben due, ce ne sono: identiche e poste una in fronte all’altra. Già a dicembre, infatti, il Caravaggio se ne è tornato a casa, in Sicilia, dove il suo trasferimento era … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Appuntamento alle ore 18 del 18 febbraio sui canali Instagram e Facebook del Museo romano per non perdere questo importante approfondimento. 4. IL MART DI ROVERETO E I SUOI APPUNTAMENTI IN STREAMING ...

Sarà una mostra che prelude a quello che ho in mente di fare al Mart di Rovereto, con fotografi ... magari ponendolo in relazione con il Museo di Bassano che possiede un'altra forte dotazione di opere, ...

Vittorio Sgarbi lancia una mostra per il Mart, museo da lui presieduto: una mostra che metta in dialogo Botticelli con Chiara Ferragni per stimolare l’attenzione dei giovani verso i classici.

