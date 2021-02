LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: sarà derby Brignone-Bassino ai quarti! (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Iniziata la seconda manche degli ottavi maschili. Lo svizzero Meillard vince con 2?23 sul modesto russo Kuznetsov. 14.32 I quarti di finale femminili: Holdener (Svizzera)-Moltzan (Usa) Gasienica-Daniel (Polonia)-Liensberger (Austria) Robnik (Slovenia)-Worley (Francia) Brignone (Italia)-Bassino (Italia) 14.31 Marta Bassino e Federica Brignone si sfideranno ai quarti di finale. Siamo già sicuri dunque di avere almeno un’italiana in semifinale, dunque in zona medaglie. 14.30 SARA’ derby AZZURRO! Sbaglia subito Meta Hrovat e Marta Bassino vince con 81 centesimi! 14.29 Federica Brignone amministra e batte Filser di 43 centesimi. E’ ai quarti. Ora Marta Bassino deve recuperare ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Iniziata la seconda manche degli ottavi maschili. Lo svizzero Meillard vince con 2?23 sul modesto russo Kuznetsov. 14.32 I quarti di finale femminili: Holdener (Svizzera)-Moltzan (Usa) Gasienica-Daniel (Polonia)-Liensberger (Austria) Robnik (Slovenia)-Worley (Francia)(Italia)-(Italia) 14.31 Martae Federicasi sfideranno ai quarti di finale. Siamo già sicuri dunque di avere almeno un’italiana in semifinale, dunque in zona medaglie. 14.30 SARA’AZZURRO! Sbaglia subito Meta Hrovat e Martavince con 81 centesimi! 14.29 Federicaamministra e batte Filser di 43 centesimi. E’ ai quarti. Ora Martadeve recuperare ...

SkySport : Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 f… - UgoBaroni : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 febbraio al… - Wally_84 : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 febbraio al… - digitalsat_it : Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 f… - SkySport : Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 f… -