L’Italia e la revisione dei parametri di crescita e di stabilità

Alla riunione dell'Eurogruppo di ieri 15 febbraio dei ministri economici e finanziari dei 19 Stati dell'Unione monetaria europea è iniziata una discussione (non si tratta ancora di un negoziato) che probabilmente continuerà alla riunione dei ministri Economici e Finanziari dell'Unione europea (Ue), giornalisticamente chiamato Ecofin, di oggi pomeriggio sulla revisione dei "parametri" relativi ai disavanzi e ai debiti della Pubblica amministrazione, nonché del futuro del "quadro provvisorio" per la regolamentazione degli aiuti di Stato. Il patto di crescita e stabilità è stato "sospeso" la primavera del 2020 a ragione della pandemia. Nello stesso periodo, è stato attuato un "quadro provvisorio" alla regolamentazione degli aiuti di Stato nella convinzione dell'esigenza che l'intervento dello Stato fosse necessario per ...

