Lino Guanciale, retroscena sul rapporto con la moglie: “Non viviamo insieme” (Di martedì 16 febbraio 2021) Lino Guanciale, attore amatissimo e sempre riservato sulla sua vita privata, ha raccontato alcuni segreti sul suo matrimonio. Ecco le sue parole. Lino Guanciale pendolare per amore Lino Guanciale è l’assoluto protagonista di questi mesi sul piccolo schermo. Prima ne L’Allieva e in queste settimane nei panni del Commissario Ricciardi, l’attore ha conquistato il grande pubblico. Guanciale è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità, l”attore abruzzese ha rivelato alcuni aspetti del suo matrimonio finora all’oscuro. Guanciale lo scorso luglio è convolato a nozze con Antonella Liuzzi, in gran segreto. E’ passato diverso tempo ma i due non vivono ancora sotto lo stesso tetto. ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 febbraio 2021), attore amatissimo e sempre riservato sulla sua vita privata, ha raccontato alcuni segreti sul suo matrimonio. Ecco le sue parole.pendolare per amoreè l’assoluto protagonista di questi mesi sul piccolo schermo. Prima ne L’Allieva e in queste settimane nei panni del Commissario Ricciardi, l’attore ha conquistato il grande pubblico.è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità, l”attore abruzzese ha rivelato alcuni aspetti del suo matrimonio finora all’oscuro.lo scorso luglio è convolato a nozze con Antonella Liuzzi, in gran segreto. E’ passato diverso tempo ma i due non vivono ancora sotto lo stesso tetto. ...

MariaElenaCapo2 : RT @silviawoot: Nessuno: Lino Guanciale con 40 di febbre: #IlCommissarioRicciardi - Maecenartis : RT @silviawoot: Nessuno: Lino Guanciale con 40 di febbre: #IlCommissarioRicciardi - ElTrattore : RT @bubinoblog: #IlCommissarioRicciardi 5.600.000 23,2% #GFVip 3.500.000 20,0% (sul 16-17% in sovrapposizione) Una serie SUBLIME. Ennesimo… - VelvetMagIta : #LinoGuanciale ha conosciuto Antonella Liuzzi in una libreria e si sono sposati in segreto la scorsa estate… - guanciale05 : RT @silviawoot: Nessuno: Lino Guanciale con 40 di febbre: #IlCommissarioRicciardi -