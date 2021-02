Kit Harington e Rose Leslie genitori: è un maschio (Di martedì 16 febbraio 2021) È un maschio il primo figlio di Kit Harington e Rose Leslie: i due attori, che si sono conosciuti sul set di Game of Thrones, hanno dato il benvenuto al primogenito nelle scorse settimane, anche se la data di nascita del piccolo e il nome scelto per il momento restano top secret. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) È un maschio il primo figlio di Kit Harington e Rose Leslie: i due attori, che si sono conosciuti sul set di Game of Thrones, hanno dato il benvenuto al primogenito nelle scorse settimane, anche se la data di nascita del piccolo e il nome scelto per il momento restano top secret.

_lizzybennet : RT @pondgitsune: IN CHE SENSO KIT HARINGTON PADRE - targsuitsme : RT @HaruhiBlack: È NATO IL FIGLIO DI KIT HARINGTON E ROSE LESLIE È NATO BENVENUTO AL MONDO EREDE DEL TRONO OLTRE LA BARRIERA ?? https://t.co… - MsLuceGuida : RT @pondgitsune: IN CHE SENSO KIT HARINGTON PADRE - flvtchersmiles : RT @pondgitsune: IN CHE SENSO KIT HARINGTON PADRE - amigdala_902010 : RT @HaruhiBlack: È NATO IL FIGLIO DI KIT HARINGTON E ROSE LESLIE È NATO BENVENUTO AL MONDO EREDE DEL TRONO OLTRE LA BARRIERA ?? https://t.co… -