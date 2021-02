Jasmine Carrisi spara a zero: “Almeno io ne ho solo una di faccia” (Di martedì 16 febbraio 2021) Jasmine Carrisi sta ormai spopolando in televisione ma anche e soprattutto sui social. Non mancano le polemiche, alle quali risponde prontamente sul web Jasmine Carrisi, Albano ed Albano jr (Gettyimages)Tra i volti della tv che negli ultimi mesi stanno letteralmente esplodendo, c’è sicuramente Jasmine Carrisi. La figlia di Albano e Loredana Lecciso sta spopolando, sia sul piccolo schermo e anche sul web, dove è ormai seguitissima su Instagram. Ragazza di grande personalità, come mostrato proprio recentemente. La partecipazione a ‘The Voice Senior’ in compagnia di papà Albano, ha lanciato definitivamente la bella 20enne sulla cresta dell’onda, di fatto andando a cattura l’attenzione di un grande fetta di pubblico. La forte somiglianza con mamma Loredana, poi, è stata ... Leggi su kronic (Di martedì 16 febbraio 2021)sta ormai spopolando in televisione ma anche e soprattutto sui social. Non mancano le polemiche, alle quali risponde prontamente sul web, Albano ed Albano jr (Gettyimages)Tra i volti della tv che negli ultimi mesi stanno letteralmente esplodendo, c’è sicuramente. La figlia di Albano e Loredana Lecciso sta spopolando, sia sul piccolo schermo e anche sul web, dove è ormai seguitissima su Instagram. Ragazza di grande personalità, come mostrato proprio recentemente. La partecipazione a ‘The Voice Senior’ in compagnia di papà Albano, ha lanciato definitivamente la bella 20enne sulla cresta dell’onda, di fatto andando a cattura l’attenzione di un grande fetta di pubblico. La forte somiglianza con mamma Loredana, poi, è stata ...

zazoomblog : Jasmine Carrisi seducente in uno scatto acqua e sapone i fan:” Il nostro raggio di sole!” - #Jasmine #Carrisi… - Carmelocanale5 : Forse a differenza di Jasmine Carrisi di settimana scorsa questo sta cantando Live senza effetti speciali che ci ha… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Jasmine parla del suo debutto televisivo e del rapporto con i genitori #noneladurso - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: A 20 anni Jasmine è diventata un fenomeno in tv e sui social ma non mancano le critiche #noneladurso - Aurelia94199867 : Il ?? la figlia di Albano, Jasmine Carrisi #IlCantanteMascherato -