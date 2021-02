I Baci Perugina ora si possono spalmare | arriva la crema

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – A quasi 100 anni dalla nascita delo, il cioccolatino nato nel 1922 dall’intuizione di Luisa Spagnoli,è in continua evoluzione. La confermada una nuova creazione, creata per far vivere una vera e propria esperienza di gusto nuova e avvolgente che nasce dal cuore ditrasformandosi in una morbidaal gianduia e croccante granella di nocciole a vista. Laè creata pensando al cuore del cioccolatino mitico con una consistenza inaspettata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Arriva oggi in tutti i supermercati la crema spalmabile, ultima nata in casa Nestlé: un cuore di gianduia e croccante granella di ...... senza glutine e con l'iconico cartiglio del cioccolatino La spalmabilesenza glutine Nel segmento delle creme dolci già affollato si inserisce anche il gruppo svizzero con un prodotto ...Roma, 16 feb. (Adnkronos) - A quasi 100 anni dalla nascita del Bacio, il cioccolatino nato nel 1922 dall'intuizione di Luisa Spagnoli, Baci Perugina ..."La Crema baci - si legge in una nota di Perugina - si potrà gustare spalmata sul pane o sui biscotti o come ingrediente per dolci ricette". Proprio come i Baci, anche la crema spalmabile avrà il suo ...