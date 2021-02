I 27 milioni di vaccini proposti a Zaia via mail: «Prezzi in linea con l’Ue, dosi in meno di un mese» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il governatore veneto: «Israele ha già vaccinato 5 milioni di persone, la Gran Bretagna procede al doppio della nostra velocità, si rincorrono indiscrezioni sugli acquisti extra della Germania. I vaccini ci sono e se non li compriamo noi, li comprerà qualcun altro» Leggi su corriere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il governatore veneto: «Israele ha già vaccinato 5di persone, la Gran Bretagna procede al doppio della nostra velocità, si rincorrono indiscrezioni sugli acquisti extra della Germania. Ici sono e se non li compriamo noi, li comprerà qualcun altro»

Maxdero : Ma non dovevano vaccinare 10 milioni di lombardi entro giugno? Il modello Bertolaso - Moratti - Fontana fa crash al… - LegaSalvini : ?? ++ LIBERO: 'PRONTE 27 MILIONI DI DOSI. ZAIA HA TROVATO VACCINI PER TUTTI' ++ - AnnalisaChirico : #Veneto @zaiapresidente: in mano due contratti per 27 milioni di vaccini da portare “in dote” ad Arcuri. Leggi qui… - Marilen11936584 : RT @mruspandini: Assurdo! Pare che verranno buttati circa 10 milioni di vaccini antinfluenzali. Prima erano introvabili, ora si buttano. #F… - Merlot_Prosecco : Si faccia chiarezza...noi Veneti aspettiamo i vaccini.. Cos'è questa storia dei 27 milioni di vaccini trovati dal V… -