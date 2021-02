Grande Fratello Vip 5 video della puntata di ieri lunedì 15 febbraio (Di martedì 16 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 video della puntata di lunedì 15 febbraio 2021 su Canale 5, il terzo finalista, il confronto con Maria Teresa Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 edizione 2020 iniziata lo scorso settembre e ancora in corso con la finale prevista il 1 marzo 2021. Nella puntata di ieri lunedì 15 febbraio abbiamo scoperto il terzo finalista (qui ), nessuna eliminazione prevista quindi prevista per venerdì (qui i nominati). Nelle ultime ore c’è stato un forte avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda, sta nascendo un amore????? I due hanno anche un piccolo momento di intimità interrotto dagli altri della casa… (guarda qui). Il ritorno ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 16 febbraio 2021)Vip 5di152021 su Canale 5, il terzo finalista, il confronto con Maria Teresa Nuovo appuntamento con ilVip 5 edizione 2020 iniziata lo scorso settembre e ancora in corso con la finale prevista il 1 marzo 2021. Nelladi15abbiamo scoperto il terzo finalista (qui ), nessuna eliminazione prevista quindi prevista per venerdì (qui i nominati). Nelle ultime ore c’è stato un forte avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda, sta nascendo un amore????? I due hanno anche un piccolo momento di intimità interrotto dagli altricasa… (guarda qui). Il ritorno ...

