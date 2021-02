Governo: Pini (Pd), ‘non è maschi contro femmine, occorre ridiscutere tutto in Direzione’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “La questione dei Ministri del @pdnetwork sta prendendo una piega che non mi piace. Questa non è una guerra di maschi contro femmine e nessuno critica le persone scelte solo “in quanto uomini”. Così come il problema non si risolve mettendo nei posti di “vice” delle donne solo “in quanto donne””. Lo scrive Giuditta Pini, deputata del Pd, in una conversazione su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “La questione dei Ministri del @pdnetwork sta prendendo una piega che non mi piace. Questa non è una guerra die nessuno critica le persone scelte solo “in quanto uomini”. Così come il problema non si risolve mettendo nei posti di “vice” delle donne solo “in quanto donne””. Lo scrive Giuditta, deputata del Pd, in una conversazione su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Pini (Pd), 'non è maschi contro femmine, occorre ridiscutere tutto in Direzione'... - giuditta_pini : Si tratta di un problema di rappresentanza, di rappresentatività e di come scegliamo chi va a ricoprire incarichi d… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: 'SIAMO DONNE...' (PAURA NON ABBIAMO). Da Serracchiani a Pini, da D'Elia a Boldrini: le donne del Pd in rivolta per la delegaz… - FBenincaso : @agnese_pini attendiamo di capire quali saranno le sorti ed i referenti del nostro comparto per proseguire l’incess… - tiziano_re : RT @eziamor: #tagada #Pasquino ma cosa ne sai di quello che farà #Salvini? #Pini #LaNazione il governo può andare avanti anche senza la #Le… -