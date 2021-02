Governo Draghi: esordio in Parlamento con Covid e Recovery. E nasce la squadra dei sottosegretari (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi esordisce oggi in Parlamento per il voto di fiducia. Con un intervento che non durerà oltre venti minuti e che punterà sulle due grandi emergenze: sconfiggere il Covid e la crisi economica fatta esplodere dal virus. E naturalmente punterà sul Recovery Plan, con la sua forte impronta ambientalista e le tre grandi riforme da mettere in campo: fisco, digitale, giustizia civile. La squadra dei sottosegretari. Quote rosa nel Pd L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Marioesordisce oggi inper il voto di fiducia. Con un intervento che non durerà oltre venti minuti e che punterà sulle due grandi emergenze: sconfiggere ile la crisi economica fatta esplodere dal virus. E naturalmente punterà sulPlan, con la sua forte impronta ambientalista e le tre grandi riforme da mettere in campo: fisco, digitale, giustizia civile. Ladei. Quote rosa nel Pd L'articolo proviene da Firenze Post.

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - La7tv : #dimartedi I #sondaggi di Nando Pagnoncelli, Governo Draghi: cosa ne pensano gli italiani? - AlessandraVV_ : @SI_italianaBS @Sinistrait_ Menomale che siete in pochi al parlamento! Benvenuto governo Draghi -