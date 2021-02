Giustizia, Ilva, Autostrade & C. Draghi verso la fiducia a scatola chiusa. A ventiquattr’ore dal discorso in Senato si sa ancora poco o niente sugli obiettivi del nuovo Esecutivo (Di martedì 16 febbraio 2021) Sarà un governo “ambientalista”, “europeista”, “atlantista”. I punti cardine sono stati indicati dall’ex presidente Bce nell’intervento al Quirinale, dopo aver ricevuto l’incarico, e dettagliati nelle consultazioni con partiti e parti sociali. E indiscrezioni sono trapelate anche dal primo consiglio dei ministri. Mario Draghi lavora al discorso sulla fiducia alle Camere – si parte dal Senato mercoledì – e che costituirà il manifesto programmatico del suo governo. Il primo tassello è sicuramente l’uscita dall’emergenza Covid, a partire dall’accelerazione della campagna di vaccinazione. Obiettivo è arrivare a 300mila vaccini al giorno. Draghi pone al centro dell’azione i giovani. Leva per il rilancio economico sarà ovviamente il Recovery plan. Altri temi nell’agenda: accorciare i tempi dei processi. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Sarà un governo “ambientalista”, “europeista”, “atlantista”. I punti cardine sono stati indicati dall’ex presidente Bce nell’intervento al Quirinale, dopo aver ricevuto l’incarico, e dettagliati nelle consultazioni con partiti e parti sociali. E indiscrezioni sono trapelate anche dal primo consiglio dei ministri. Mariolavora alsullaalle Camere – si parte dalmercoledì – e che costituirà il manifesto programmatico del suo governo. Il primo tassello è sicuramente l’uscita dall’emergenza Covid, a partire dall’accelerazione della campagna di vaccinazione. Obiettivo è arrivare a 300mila vaccini al giorno.pone al centro dell’azione i giovani. Leva per il rilancio economico sarà ovviamente il Recovery plan. Altri temi nell’agenda: accorciare i tempi dei processi. ...

Noovyis : (Giustizia, Ilva, Autostrade & C. Draghi verso la fiducia a scatola chiusa. A ventiquattr’ore dal discorso in Senat… - peacelink : Vendola e la #diossina Un'analisi dei fatti e che ci serve a comprendere cosa è avvenuto a Taranto. Intanto il pr… - david92Manne : RT @DavideGiac: Il Tar impone ad Arcelor di spegnere forni in 60 giorni. Il governo ne ha ora meno per affrontare il disastro Ilva e propor… - avv_procopio : RT @DavideGiac: Il Tar impone ad Arcelor di spegnere forni in 60 giorni. Il governo ne ha ora meno per affrontare il disastro Ilva e propor… - Manuel66706506 : RT @rtl1025: ?? 'Il Tar impone ad #Arcelor di spegnere forni in 60 giorni. Il #governo ne ha ora meno per affrontare il disastro #Ilva e pro… -