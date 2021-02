Giappone | indice servizi dicembre -0 | 4% su mese

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si contrae il settorese neldi. L’sull’attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell’economia e dell’industria, ha registrato una variazione negativa dello 0,4% su base mensile dopo il -0,6% di novembre. Il dato registra su base annua un decremento del 3,6%. I comparti più negativi restano quelli della ristorazione, dell’ospitalità e dei trasporti. In positivo sanità e salute, commercio ed elettricità.

InvestoPro_ita : L'indice #Nikkei225 tocca quota 30.000 per la prima volta in 30 anni e chiude la seduta a +1,91%. Ad alimentare l'o… - PaoloLuraschi : -Giappone:inflazione gennaio -UK:indice Gfk fiducia dei consumatori febbraio -Giappone:direttori agli acquisti se… - PaoloLuraschi : -Germania:PIL annuale -Eurozona:riunione Eurogruppo -Eurozona:produzione industriale dicembre -Eurozona:bilancia… - Ralfmacher : #giappone #indice #ordini #macchine #utensili #novembre 115.2 da 119.5 di #ottobre e 105.0 di #novembre2019 - marxkarl2020 : @Silvio_710719 @MScrobogna @Theskeptical_ @lageloni @RaffaellaMerlo Vedi, la tua amica Biologa blocca, sai perché?… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone indice

Il Messaggero

Si contrae il settore servizi giapponese nel mese di dicembre. L'sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una variazione negativa dello 0,4% su base mensile dopo il - 0,6% di novembre. Il dato ......sostenuta dall'ottimismo degli investitori sull'avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus in, e le indicazioni positive che provengono dalle trimestrali societarie. L'...Giappone, Indice servizi in dicembre su base mensile (MoM) -0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,6%.Si contrae il settore servizi giapponese nel mese di dicembre. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia ...