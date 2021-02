GFVip | Andrea Zenga salvato da un bot? Ecco cosa emerge su Twitter

Leggi su funweek

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tra presunti voti pilotati enon c’è pace per il. In rete circola uno scambio di messaggi tra fan che proverebbe l’utilizzo di unche avrebbe. LEGGI ANCHE: — Gf Vip, il gesto di Tommaso fa arrabbiare i fan dei Prelemi Inutile dire che ha sottolineare l’accaduto sono i fan avversari. L’accusa di usare unnon è nuova ed è già capitata ai fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Ma un utente sottolinea come a quella accusa non erano seguite delle prove. in tutto ciò perché quando accusavano noi #prelemi di usarele prove non sono mai uscite, mentre sia per Croccantino chee Tommaso sono uscite subito?#https://t.co/PpI4CdBxpH— ???????, ???? ?? ???????? ? ...